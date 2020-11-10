Black Star и движение школьников выпустили клип о безопасности на дороге

«Российское движение школьников» (РДШ) и лейбл Black Star выпустили совместный клип «Человек-мел», который напоминает молодежи о правилах безопасности на дороге. Об этом следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале лейбла.

Свой ролик авторы приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел России, отмечаемому 10 ноября. Основная мысль, которую доносят школьники через клип: «Погружение в смартфон, концентрация на музыке из наушников, погоня за лайками и просмотрами в соцсетях совершенно выключают подростка из хода окружающей жизни, и что гораздо страшнее, угрожают его безопасности».

Участники РДШ посчитали, что такой формат — рассказ о ПДД языком танца — не только привлечет внимание, но и станет креативным вызовом для молодежи. «Начинаем всероссийский #ПДДэнс в День Полиции! Повторяй движения, соблюдай правила», — призывают авторы участвовать во флешмобе.

Руководитель РДШ Ирина Плещева отметила, что танцевальный конкурс запущен во всех соцсетях, лучшие видео войдут в итоговый ролик под песню «Человек-мел». А он, в свою очередь, будет предложен школам как подспорье в занятиях по безопасности на дорогах. «Это хороший способ "достучаться" до современных детей, обладающих, по мнению психологов, клиповым мышлением и лучше воспринимающих визуальную информацию», — заключила Плещева.