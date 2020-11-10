Лающий на штормовые волны Черного моря пес попал на видео и встревожил россиян

На одном из пляжей Сочи во время шторма заметили пса, который бегал по берегу и лаял на волны. Произошедшее попало на видео, запись, опубликованная в Instagram-аккаунте «Типичный Сочи», встревожила российских пользователей сети.

На размещенных в сети кадрах видно, как собака активно перемещается вдоль берега Черного моря и с громким лаем реагирует на движение морских волн.

«Гроза морей и океанов», — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества с тревогой прокомментировали запечатленную в ролике ситуацию. «Унесет ведь волна», «Да, тоже удивляюсь, почему всем плевать на пса», «Сердечко замерло», «Бесстрашный пес», «Отчаянный песель», — писали они.