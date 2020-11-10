Продавец лотерейных билетов напророчил многомиллионный выигрыш

Продавец лотерейных билетов в американском городе Уэстленд, штат Мичиган, напророчил многомиллионный выигрыш и оказался прав. Об этом сообщает UPI.
42-летний житель Мичигана, ставший победителем лотереи Cash For Life, утверждает, что продавец случайно уронил лотерейный билет на пол. Подобрав его, он протянул его со словами: «Этот будет выигрышным».
Дома мужчина стер с билета защитный слой и обнаружил, что ему действительно достался главный приз. «Тогда у меня отпала челюсть, и я с тех пор не могу ее подобрать», — признался он.
У победителя был выбор: забрать 5,5 миллионов долларов сразу (420 миллионов рублей) или получать по пять тысяч долларов (381 тысяча рублей) каждую неделю до конца жизни. Он предпочел первый вариант.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэн дважды сорвал джекпот, стал миллионером и продолжил работать трактористом. Несмотря на миллионный выигрыш, американец остался жить в своем старом трейлере в поселке Кеннебанкпорт.