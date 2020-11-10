Продавец лотерейных билетов напророчил многомиллионный выигрыш

Продавец лотерейных билетов в американском городе Уэстленд, штат Мичиган, напророчил многомиллионный выигрыш и оказался прав. Об этом сообщает UPI.

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42-летний житель Мичигана, ставший победителем лотереи Cash For Life, утверждает, что продавец случайно уронил лотерейный билет на пол. Подобрав его, он протянул его со словами: «Этот будет выигрышным».

Дома мужчина стер с билета защитный слой и обнаружил, что ему действительно достался главный приз. «Тогда у меня отпала челюсть, и я с тех пор не могу ее подобрать», — признался он.

У победителя был выбор: забрать 5,5 миллионов долларов сразу (420 миллионов рублей) или получать по пять тысяч долларов (381 тысяча рублей) каждую неделю до конца жизни. Он предпочел первый вариант.

Приятно знать, что я смогу жить, ни в чем себе не отказывая, позаботиться о детях и куда меньше волноваться победитель лотереи Cash For Life

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэн дважды сорвал джекпот, стал миллионером и продолжил работать трактористом. Несмотря на миллионный выигрыш, американец остался жить в своем старом трейлере в поселке Кеннебанкпорт.