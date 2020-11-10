Неизвестный посмотрел квартиру в «звездном доме» в Голливуде и покончил с собой

Неизвестный пришел на просмотр квартиры в одном из самых знаменитых домов Голливуда (район Лос-Анджелеса, штат Калифорния) и покончил с собой. Сообщается, что его тело было найдено под окнами. Причины такого поступка пока что неизвестны, пишет Page Six.

Речь идет о 31-этажном «звездном доме» в Западном Голливуде — кондоминиуме Сьерра-Тауэрс. Здесь жило множество знаменитостей, в том числе Сандра Буллок, Бритни Спирс, Элтон Джон и другие. Про высотку говорят: вы всегда должны отлично выглядеть, когда входите в лифт — никогда не знаете, с кем столкнетесь.

Потенциальный покупатель пришел вместе с риелтором осмотреть квартиру на одном из верхних этажей башни. Стоимость недвижимости оценивается в миллионы долларов.

Издание пишет, что риелтор работал в фирме, основанной отцом актрисы и модели Пэрис Хилтон Риком Хилтоном. Однако отмечается, что мужчины не было в квартире в момент происшествия. В самой компании от комментариев отказались.

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