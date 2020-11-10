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Муфтий Чечни отреагировал на запрет браков мусульман с иноверцами

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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев отреагировал на запрет браков мусульман с иноверцами, предложенный Духовным советом мусульман (ДУМ) России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это является общеизвестной истиной в исламе. «Нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — сказал он.

Межиев добавил, что запрет направлен на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение числа разводов и разногласий.

Ранее совет старейшин ДУМ заявил, что браки мусульман с немусульманками недопустимы, это возможно лишь в единичных случаях с разрешения муфтия. В организации запрет объяснили тем, что мусульманкам сложно выйти замуж за единоверца, и приходится искать мужа среди немусульман. В другой религиозной организации, Духовном собрании мусульман России (ДСМР), назвали запрет рекомендацией и отметили, что Коран не запрещает межконфессиональные браки.

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