В Великобритании заявили о превосходстве Китая над Россией по истребителям

Китай превосходит Россию в авиационных технологиях, говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований. На соответствующий материал британской аналитической организации, подготовленный научным сотрудником Джастином Бронком, обратил внимание FlightGlobal.

«Королевский объединенный институт оборонных исследований пришел к выводу, что Китай уверенно движется к тому, чтобы затмить Россию в области боевых самолетов», — пишет издание.

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В институте отметили, что «Россия и Китай движутся по разным траекториям в развитии истребителей, причем Китай лидирует в таких областях, как датчики, каналы передачи данных, оружие и стелс-технологии». «Единственная область, где Россия сохраняет преимущество перед Китаем, — это авиадвигатели», — говорится в документе.

Также аналитики считают, что российская промышленность вряд ли сможет восстановить ранее утраченные конкурентные преимущества из-за «глубоких структурных промышленных и бюджетных недостатков по сравнению с китайским сектором».

Единственным принятым на вооружение конкурентом американских стелс-истребителей Lockheed Martin F-22 Raptor и F-35 Lightning II можно считать китайский Chengdu J-20. «Семейство J-20 будет производиться сотнями в течение ближайшего десятилетия, что составляет главную существующую воздушную угрозу западным истребителям завоевания превосходства в воздухе», — говорится в отчете.

Российский Су-57 не обладает достаточными стелс-характеристиками и еще не принят на вооружение, отмечают аналитики. Кроме того, в 2020-х годах Россия может начать импорт китайских сенсорных и ракетных технологий. Последнее обстоятельство называется угрозой для НАТО.

В августе аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В декабре 2019 года в публикации на китайском портале Sohu российский самолет Су-57 был объявлен истребителем поколения 4+++ (3+++ в китайском варианте). Там же говорилось, что «русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира».

Таким образом в Поднебесной отреагировали на произошедшее в том же месяце крушение самолета Су-57, который должен был стать первым российским серийным образцом истребителя пятого поколения.