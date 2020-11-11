В России стартовала ежегодная акция «Елка желаний»

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», в третий раз запускает предновогоднюю акцию «Елка желаний». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что проект поможет подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями.

«В прошлом году в рамках акции "Елка желаний" было исполнено свыше 7500 желаний. В этом году заявки на участие мы будем принимать с 16 ноября по 15 декабря текущего года. А уже с 1 декабря по 28 февраля следующего года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания», — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Он отметил, что присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф. Участниками могут стать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 17 лет), люди с ограниченными возможностями здоровья (от 3 до 17 лет и от 60 лет и старше), дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (от 3 до 17 лет), люди с состоянием здоровья, угрожающим жизни (от 3 до 17 лет и от 60 лет).

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта появилась в связи с необходимостью удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.