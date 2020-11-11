Российские Ил-76 с миротворцами и техникой прибыли в Армению в среду, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале РИА Новости, показано, как личный состав разгружает самолеты. Всего в республику доставили более 400 российских военнослужащих-миротворцев, уже сформированы колонны для перехода в район несения службы.

«В настоящее время двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи», — отметили в Минобороны.

Всего в зону конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.