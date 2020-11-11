Россиянин притворялся директором пиццерии и заказал еду на 50 тысяч рублей

Россиянин три месяца притворялся директором пиццерии в Омске и заказывал еду навынос, общая сумма заказов составила 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Омск-информ» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Мужчина узнал личный промокод директора заведения, который мог заказывать еду бесплатно.

В сети пиццерий заметили, что дающий стопроцентную скидку на заказы промокод директора используется третьими лицами. Представитель заведения обратился с соответствующим заявлением в полицию. Подозреваемого установили с помощью записей камер видеонаблюдения, им оказался 25-летний житель Советского округа.

Выяснилось, что мужчина встречается с одной из кассирш, и часто бывал в пиццерии, где работает его возлюбленная. Однажды он стоял в очереди за директором и услышал, как тот назвал промокод. После этого омич стал использовать его.

По факту кражи заведено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.