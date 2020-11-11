Умер бахрейнский премьер-рекордсмен

Скончался премьер-министр Бахрейна Халифа ибн Сальман. Об этом сообщает Bahrain News Agency.

Политику было 84 года. Он являлся рекордсменом по продолжительности премьерского срока — занимал этот пост 50 лет, дольше какого-либо другого премьер-министра в мире. Нынешний король Бахрейна, Хамад ибн Иса Аль Халифа, приходится ему племянником. Шиитская община страны была настроена против него, считая его виновным в притеснениях религиозного меньшинства.

Причина смерти не называется — сообщается, что Халифа скончался в клинике. Похороны пройдут в закрытом режиме. Семья монарха оплакивает умершего. Король объявил в стране недельный траур, в течение которого все флаги будут наполовину приспущены. В ближайшие три дня не будут работать государственные учреждения.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают Государство Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру