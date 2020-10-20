Израиль подпишет соглашение о безвизовом режиме с арабской страной

Израиль подпишет соглашение о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильской администрации.

По информации издания, документ будет подписан во время визита эмиратских министров финансов и экономики в Израиль. Отмечается, что это станет первым подобным соглашением между Израилем и арабской страной.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают государство Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.

Позже с Израилем приготовилась примириться еще одна арабская страна — Судан. В частности, мусульманское государство хочет, чтобы его убрали из списка стран-спонсоров терроризма.