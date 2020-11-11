Знаменитости массово надели белье красного цвета и запустили новый тренд

Знаменитости и популярные в Instagram модели массово опубликовали фотографии, на которых они позируют в красном нижнем белье, и запустили новый тренд. На снимки обратили внимание в The Sun.

Редакторы издания предположили, что выбор упомянутого цвета обусловлен приближающимися рождественскими и новогодними праздниками. Так, например, звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт поделилась в соцсетях кадрами в кружевном комплекте алого оттенка бренда Lounge, дополнив свой образ белой рубашкой.

Участница того же телешоу Хлоя Ферри сфотографировалась в кружевном бюстгальтере красного цвета и праздничной шапке в тон, а фитнес-модель и телезвезда Кристин Макгиннесс попозировала боком к камере в нижнем белье бордового оттенка.

В свою очередь британская телеведущая Джорджия Стил поделилась снимком в кружевном комплекте багрового оттенка с деталями в виде ремешков бренда Boux Avenue.

Ранее в ноябре звезды массово надели бикини с ковбойскими сапогами и запустили неожиданный флешмоб. Первыми этот тренд применили американская телезвезда Ким Кардашьян и британская модель Риан Сагден, которые снялись в купальных костюмах и описанной обуви для соцсетей. Позже подобные фото опубликовали младшая сестра Кардашьян Кендалл Дженнер и певица Кайли Миноуг.