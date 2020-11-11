Шер осудила «болезненные уступки» Пашиняна в Карабахе

Американская певица армянского происхождения Шер осудила «болезненные уступки» премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Нагорном Карабахе. Артистка прокомментировала ситуацию в своем Twitter-аккаунте.

«Вы не устали убивать армян, отнимать наши земли и оставлять детей сиротами?» — написала певица, обращаясь к Азербайджану. По словам Шер, жителей страны ждет ад.

«У вас есть нефть, [Дональд] Трамп (действующий президент США — прим. «Ленты.ру») и [Реджен Тайип] Эрдоган (президент Турции — прим. «Ленты.ру»). Трамп позволил уничтожить курдов, наших союзников. У него и у Эрдогана нет сердца», — заявила артистка. К посту она прикрепила статью из The Guardian, в которой рассказывалось о негативной реакции в Армении на мирный договор в отношении Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остаются на занятых позициях, а в регион входят миротворцы Российской Федерации.