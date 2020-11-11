Ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона провели исследование, в результате которого было раскрыто влияние спойлеров на кассовые сборы фильмов. Об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты проанализировали ежедневные кассовые сборы фильмов, выпущенных в период с января 2013 года по декабрь 2017 года в США, а также рецензии на них, которые были размещены на сайте IMDb. Выяснилось, что раскрытие тех или иных сюжетных деталей положительно влияет на успех ленты в прокате.

Авторы исследования уточнили, что если зритель сомневается в том, стоит ли ему смотреть ту или иную картину, спойлеры помогают принять ему решение. При этом положительный эффект от спойлеров выше, если речь идет о фильмах с низким рекламным бюджетом и с ограниченным прокатом. Кроме того, раскрытие информации о сюжете может быть выгодным для создателей лент со средним рейтингом, в то время как проекты, получившие очень высокие или очень низкие оценки критиков, могут пострадать от спойлеров.