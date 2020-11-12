В США перечислили «страшное» оружие России

Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Минобороны России на трех фотографиях, вселяет страх, уверены в The Drive.

«Устрашающее оружие, искусно размещенное перед самолетом, который, как предполагается, будет нести его, является знакомым для военной авиации и часто используется как для демонстрации силы, так и в маркетинговых целях», — пишет американское издание, перечисляя «страшное» оружие России.

На первом снимке перед Ту-160 выложено 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ, которые послужили основой для создания аналогичного оружия Китаем и Ираном, и 12 ракет Х-101/102, использовавшихся в ходе российской кампании в Сирии. На второй фотографии перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.

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На третьем снимке перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая пара ФАБ-3000. Издание отмечает, что на данной фотографии отсутствует ракетное вооружение бомбардировщика, которое должно включать Х-22 «Бурю» либо ее производные. Вероятной причиной этого называется отсутствие данного оружия у России или его модернизация.

В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) сообщила о первом полете Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02.

В марте в The National Interest заявили, что у российского (советского) стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отсутствуют серьезные конструктивные недостатки за исключением главного — данный самолет не использует стелс-технологии.