Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19
Российский иммунолог описал особенности бессимптомного течения коронавируса
В Минпросвещения раскритиковали постоянную дистанционку
Воспитавший трех олимпийских чемпионов тренер умер
В России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом
Российский диетолог назвала самые важные витамины зимой
Российский подросток убил мать и прожил с ее трупом две недели
49-летняя ведущая показала ноги под юбкой на видео и подверглась критике в сети
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом 
Новости партнеров

В США перечислили «страшное» оружие России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Минобороны РФ

Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Минобороны России на трех фотографиях, вселяет страх, уверены в The Drive.

«Устрашающее оружие, искусно размещенное перед самолетом, который, как предполагается, будет нести его, является знакомым для военной авиации и часто используется как для демонстрации силы, так и в маркетинговых целях», — пишет американское издание, перечисляя «страшное» оружие России.

На первом снимке перед Ту-160 выложено 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ, которые послужили основой для создания аналогичного оружия Китаем и Ираном, и 12 ракет Х-101/102, использовавшихся в ходе российской кампании в Сирии. На второй фотографии перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.

На третьем снимке перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая пара ФАБ-3000. Издание отмечает, что на данной фотографии отсутствует ракетное вооружение бомбардировщика, которое должно включать Х-22 «Бурю» либо ее производные. Вероятной причиной этого называется отсутствие данного оружия у России или его модернизация.

В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) сообщила о первом полете Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02.

В марте в The National Interest заявили, что у российского (советского) стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отсутствуют серьезные конструктивные недостатки за исключением главного — данный самолет не использует стелс-технологии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russia’s Strategic Bomber Trio Poses With Nearly All Its Weapons
Российский Ту-160М впервые взлетел с новыми двигателями
В США назвали главный недостаток Ту-160
Другие материалы рубрики
Наука и техника13:3110 ноября

Только вперед

На что способен самый продвинутый смартфон Huawei: Mate 40 Pro
20:5111 ноября

Стало известно о первом случае поломки PlayStation 5

20:0111 ноября

Зафиксирован рост температуры во Вселенной

19:0611 ноября

На смартфонах Samsung сломалась зарядка

Наука и техника00:02 6 ноября

В ожидании чуда

Путин недоволен «Роскосмосом». Что ждет космические программы России?
18:1311 ноября

Опровергнута реальная польза витаминов для улучшения здоровья

15:4711 ноября

России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине

14:5211 ноября

Создан смартфон с восемью камерами

Наука и техника00:06 1 ноября

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
14:1411 ноября

Раскрыты планы Байдена на освоение Луны

13:0411 ноября

Nokia возродила легендарный телефон

11:5811 ноября

Россия показала реакцию на «вторжение» США

Россия
Собянин отменил массовые новогодние гуляния из-за коронавируса в Москве
Дарина Зуйкова«Я так устала болеть! Я хочу домой»
Бабушка отдаст внучке почку. Но чтобы она прижилась, необходимы дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Дмитрий Певцов купил место на Троекуровском кладбище
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
Что говорят юристы и кто в РПЦ задумался о таком же запрете для христиан?
«Многие чеченцы воспринимают эту идею с улыбкой»
 
В Москве отменили елки и оставили катки
«Народ осознал, что чуда не будет»
 
Все материалы
Мир
В Чехии предупредили об угрозе третьей мировой войны
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Осужденную в США россиянку Осипову освободили
Помпео прокомментировал поздравления Байдена с победой на выборах
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Россияне стали рекордно много тратить
Мишустин назначил нового главу ФАС
Цены на нефть взлетели
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Половина россиян захотела забрать деньги из банка
Самый лучший день
Как максимально сэкономить на предложениях Сбера
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавший российскую преподавательницу, ее мать и дочь попал на видео
«Все знали про его приступы агрессии»
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
Появились подробности задержания солдата после бойни на аэродроме в Воронеже
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Бывший однокурсник рассказал об агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Слишком красивая» девушка стала жертвой собственной привлекательности
Участница Comedy Woman прокомментировала слухи о закрытии шоу
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Доктор Мясников предостерег от нескольких ошибок в лечении коронавируса
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Девушка призналась лучшей подруге в любви за неделю до ее свадьбы
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Представлен 500-сильный серийный электрокроссовер BMW
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
Hyundai запатентовал в России названия загадочных новинок
Рассматриваем самые удивительные пожарные машины в мире
Знакомимся с транспортом пожарных, похожим на луноходы, трансформеры, пришельцев из будущего
Новый российский автодром сможет принимать гонки Формулы-1
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Появились фотографии обновленного Lada Largus
Все материалы
Дом
Бывший депутат не смог доказать свое богатство и остался без элитных квартир
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Мишустин предложил кандидатуру на пост главы Минстроя
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Москвичка купила мебель на 17 миллионов рублей и осталась ни с чем
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы