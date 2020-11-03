Российский Ту-160М впервые взлетел с новыми двигателями

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М впервые взлетел с новыми серийными двигателями НК-32-02, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

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Самолет взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода (КАЗ). В воздухе машина находилась 140 минут на высоте 6000 метров. В ходе полета были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, а также оценена работа новых двигателей.

В феврале модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М впервые поднялся в небо. Тестовый полет продолжался 34 минуты на высоте до 1,5 километра. Тогда же соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

О том, что специалисты Казанского авиационного завода собрали первый модернизированный Ту-160М, стало известно в ноябре 2019 года. В серийное производство обновленная модель должна отправиться в 2021-м, в том же году ее начнут поставлять в войска.