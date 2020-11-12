Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле

Велосипедист в столице Аргентины Буэнос-Айресе упал на огромный кактус и был госпитализирован с тысячами колючек на теле. На видео последствий падения обратило внимание издание The Sun.

Диего Морено (Diego Moreno) вместе с тремя друзьями катался на велосипеде в городском парке.

Неожиданно Морено упал и приземлился на крупный кактус, который рос рядом с дорожкой. «Я не заметил выбоину в асфальте и попал в нее. К счастью, на мне были очки и шлем, и мои лицо и голова не пострадали. Колючки, которые воткнулись в мое тело, могли бы ослепить меня», — рассказал он.

Очевидцы попытались извлечь из Морено иголки и доставили пострадавшего в больницу.

Видео последствий падения появилось в соцсетях и напугало пользователей. «На это тяжело смотреть!» — написал один из них. Другой комментатор на YouTube пошутил: «Достойное завершение 2020 года».

Ранее сообщалось, что жительница французского города Ле-Канне скончалась от ранений после того, как на нее упал гигантский кактус. С ней также были еще несколько человек: 60-летний мужчина получил травму ноги, еще одна 50-летняя женщина пожаловалась на боли в спине после инцидента.