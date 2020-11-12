Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ

В Калининградской области заключенный СИЗО попался на поиске соучастников для убийства сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

По версии следствия, 44-летний мужчина предложил сокамернику после освобождения убить старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления ФСБ России по Калининградской области. Реализовать план ему не удалось, так как о замысле узнали сотрудники правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 317 УК РФ («Приискание соучастников посягательства на жизнь военнослужащего из мести»).

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об уроженце Дагестана. 17 октября 2019 года он пытался пересечь границу с Польшей, но был задержан. Преступление выявили сотрудниками регионального управления ФСБ. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.