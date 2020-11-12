Стало известно об открытии для россиян трех новых стран в ноябре

В ноябре россиянам могут разрешить совершать перелеты на Сейшельские острова, в Эфиопию и Казахстан. О возможном открытии трех новых стран для отечественных туристов сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно данным источника, такая информация стала известна из извещения НОТАМ, которое было разослано российским авиаперевозчикам. Речь в документе идет о рейсах в Викторию, Аддис-Абебу и Алма-Ату. При этом уточняется, что прежде во время пандемии коронавируса из России совершались рейсы только в столицу Казахстана — Нур-Султан.

Кроме того, в сообщении говорится об увеличении рейсов в ОАЭ до семи в неделю, на Мальдивы — до восьми, на Кубу — до четырех и в Нур-Султан — до трех.

Также в АТОР отметили, что несколько экспертов подтвердили подлинность извещения.

30 октября сообщалось о том, что МИД России в своем официальном Twitter-аккаунте анонсировал открытие новых стран для российских туристов, а затем частично удалил изложенную информацию. В соцсети ведомства появилось сообщение, призывающее граждан страны тщательно взвешивать риски при планировании зарубежных поездок в преддверии «возобновления прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами». Спустя некоторое время пост откорректировали: из сообщения исчез перечень государств, однако был обозначен срок — 1 ноября.

Весной 2020 года в связи с распространением коронавируса Россия временно ограничила движение на автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия. С 1 ноября страна возобновит пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.