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Девушка сфотографировала ступни и заработала 800 тысяч рублей за месяц

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Фото: @desygato

Агент по продаже недвижимости из американского города Майами, штат Флорида, рассказала, что зарабатывает 10,5 тысячи долларов (810,5 тысячи рублей) в месяц на фотографиях своих ступней. С ней пообщались журналисты издания The Mirror.

22-летняя Дезире Гато (Desiree Gato) вела Instagram-аккаунт, на который были подписаны 1,1 миллиона человек, когда ей в личные сообщения пришла просьба прислать фотографии ступней. Мужчина предложил ей 300 долларов (23,2 тысячи рублей) за 10 снимков ног, на которых не будет видно ни лица американки, ни ее груди, ни половых органов. Гато согласилась.

После этого случая она завела страницу на сайте OnlyFans. Поклонник продолжал регулярно платить ей за новые кадры и рекомендовал ее своим знакомым с похожими пристрастиями. Вскоре у Гато набралась огромная база клиентов. «Кому-то из них нравится смотреть на педикюр, другим — на подошву. Некоторые покупают мне носки или чулки и просят сняться в них», — описывает девушка предпочтения мужчин, пользующихся ее услугами.

Американка утверждает, что подавляющее большинство клиентов не просят ее раздеваться ради фотографий. Чаще всего она делает снимки в коротких шортах и демонстрирует ягодицы и ступни.

Гато берет по 25 долларов (1,9 тысячи рублей) за фотографию и продает их сериями по пять или десять штук. Также она размещает один снимок со ступнями на своем закрытом аккаунте и ставит цену в пять долларов (около 400 рублей) за возможность его увидеть. Американка утверждает, что за это платят сотни людей. Помимо этого девушка снимает видео, на которых массирует ноги или снимает и надевает туфли на каблуках. За минутный ролик клиенту придется отдать 100 долларов (7,7 тысячи рублей).

Блогер соглашается не на все предложения. Например, она отказалась снимать, как плюет на стопы. «Это самый простой способ заработать деньги, который можно придумать. А кто не согласен — тот хейтер», — заключила она.

У Гато есть 42-летний возлюбленный по имени Майк. Он не против ее заработка и помогает делать ей снимки для клиентов. Самого мужчину стопы его девушки не возбуждают.

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