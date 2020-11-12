Оценено влияние пандемии на социальное неравенство в России

Влияние кризиса и пандемии коронавируса оказалось негативным для всех групп населения, кроме семей с двумя и более детьми. Социальное неравенство в России незначительно снизилось, а уровень бедности вырос в богатых регионах и снизился в бедных. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всемирным банком и НИУ ВШЭ, пишет Forbes.

По оценкам экспертов, от мер налоговой и социальной политики, принятых до и после начала пандемии, в большей степени выиграли бедные слои населения. В исследовании сказано, что основной удар кризиса пришелся на мегаполисы и региональные центры. Но вторая волна коронавируса и дальнейший спад экономики могут привести к тому, что доходы населения значительно сократятся во всех типах поселений.

Ранее половина россиян заявила об ухудшении материального положения, они стали беднее из-за пандемии коронавируса. Опрос проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ). У 66 процентов физическое и социальное самочувствие во время пандемии не изменилось.