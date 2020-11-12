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Московских школьников оставили без ноябрьских каникул

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Москве школьников оставили без ноябрьских каникул — следующие будут уже зимой. Об этом заявили в столичном департаменте образования и науки, передает РИА Новости в четверг, 12 ноября.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — объяснили в ведомстве.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы в 2020 году вместо одной недели продлятся две — с 5 по 18 октября. Сообщалось, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации тоже прекратят работу на две недели, однако продолжат работу детсады.

Вскоре после этого учащихся старших классов московских школ перевели на дистанционное обучение. Собянин пообещал постараться «сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

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