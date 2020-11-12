Участник реалити-шоу признался в попытке подкупа сотрудника телепроекта

Участник реалити-шоу «Я знаменитость» (I'm A Celebrity), бывший игрок в регби Джеймс Хаскелл (James Haskell) признался, что во время съемок попытался подкупить сотрудника телепроекта. В интервью SPORTBible он рассказал, что был готов пойти на это из-за невыносимого голода.

Хаскелл питался на шоу только рисом и бобами и был готов отдать 500 фунтов (около 50,5 тысяч рублей по текущему курсу) за шоколадный батончик. Он предложил деньги звукооператору.

«Я дам тебе 500 фунтов, когда выберемся отсюда, если достанешь мне батончик Mars», — пообещал бывший спортсмен. Однако работник по имени Мюррей ответил ему отказом, заметив, что ему поступали «предложения и получше».

Регбист объяснил свое поведение тем, что недополучал калории. Одна порция еды на проекте содержала около 100 килокалорий. «Я предельно, на 100 процентов честен с вами, там нет какой-либо дополнительной еды», — заверил участник.

В сентябре создатели британской версии реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) выгнали одного из участников программы Ноа Первиса (Noah Purvis). В компании объяснили, что решение было принято после того, как стало известно о съемках Первиса в гей-порно.