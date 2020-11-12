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Академик назвал российские регионы с самым высоким иммунитетом к коронавирусу

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В нескольких российских регионах уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 50 процентов. Их в разговоре с РИА Новости назвал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, самые высокие показатели зарегистрированы в Красноярском крае, там антитела к вирусу есть у 65,3 процента населения. Следом идет Астраханская область с 51,6 процента. Коллективный иммунитет на уровне 40-46 процентов сформировался в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Татарстане, Ставропольском крае. Самые низкие цифры, менее десяти процентов, зафиксированы в Краснодарском крае и Тюменской области.

Данные были получены в сентябре-октябре в ходе второго этапа программы Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к инфекции. Исследование проводилось в 26 субъектах.

Ранее Тотолян говорил, что во время первого этапа в некоторых регионах иммунная прослойка населения была в 1,5-2 раза ниже, чем сейчас. В августе доля составляла 4,3-50,2 процента.

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