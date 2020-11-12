Футболист сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве товарищеского матча против национальной команды Турции. Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

По информации источника, медицинский штаб хорватов во время встречи получил результаты тестирования, которое игроки прошли 11 ноября. Главный тренер команды Златко Далич принял решение о замене Виды, и футболист был изолирован в соответствии с распоряжением медиков. Вида проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле.

Встреча Хорватии и Турции прошла в Стамбуле 11 ноября и завершилась со счетом 3:3.

Отмечается, что остальные члены команды сдадут тесты на коронавирус и при отсутствии заражения отправятся в Стокгольм на матч Лиги наций против сборной Швеции, который пройдет 14 ноября. Команда Турции 15 ноября в Стамбуле в рамках Лиги наций примет россиян.