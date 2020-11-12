Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет

Страдавшая от избыточного веса пара из американского штата Миннесота за несколько месяцев сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет. Об этом пишет сайт программы Today телеканала NBC.
В начале года 25-летняя Стефани Энгблом (Stephanie Engblom) и ее 29-летний муж Брэндон (Brandon) весили по 136 килограммов. Стефани вспоминает, что они задумались о смене образа жизни в январе. «У Брэндона диагностировали апноэ во сне, — вспоминает она. — А у меня просто было ужасное самочувствие. Каждый день болело все тело».
Для начала они внесли некоторые изменения в свой рацион. Брэндон отказался от блюд с высоким содержанием углеводов в пользу пищи, богатой белком. Стефани же уменьшила размер порций, перестала пить кофе с сиропом и шоколадом, заменила цельное молоко миндальным, говяжий фарш — фаршем из курицы или индейки, а сметану — греческим йогуртом.
Затем оба стали увеличивать физическую нагрузку. Изредка они бывают в спортзале, но чаще обходятся долгими прогулками, делают уборку дома или играют с собакой. Чтобы следить за своими успехами, Стефани ведет дневник, в котором записывает, что она съела, что хотела бы съесть, и какие эмоции она испытывала в течение дня. С января ей удалось похудеть на 53 килограмма. Брэндон за тот же срок сбросил более 35 килограммов.
Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.