Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет

Страдавшая от избыточного веса пара из американского штата Миннесота за несколько месяцев сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет. Об этом пишет сайт программы Today телеканала NBC.

В начале года 25-летняя Стефани Энгблом (Stephanie Engblom) и ее 29-летний муж Брэндон (Brandon) весили по 136 килограммов. Стефани вспоминает, что они задумались о смене образа жизни в январе. «У Брэндона диагностировали апноэ во сне, — вспоминает она. — А у меня просто было ужасное самочувствие. Каждый день болело все тело».

Для начала они внесли некоторые изменения в свой рацион. Брэндон отказался от блюд с высоким содержанием углеводов в пользу пищи, богатой белком. Стефани же уменьшила размер порций, перестала пить кофе с сиропом и шоколадом, заменила цельное молоко миндальным, говяжий фарш — фаршем из курицы или индейки, а сметану — греческим йогуртом.

Затем оба стали увеличивать физическую нагрузку. Изредка они бывают в спортзале, но чаще обходятся долгими прогулками, делают уборку дома или играют с собакой. Чтобы следить за своими успехами, Стефани ведет дневник, в котором записывает, что она съела, что хотела бы съесть, и какие эмоции она испытывала в течение дня. С января ей удалось похудеть на 53 килограмма. Брэндон за тот же срок сбросил более 35 килограммов.

Не нужно полностью ограничивать себя с самого начала. Старайтесь ежедневно делать что-то для того, чтобы на шаг приблизиться к финальной цели. Например, выпейте больше воды, чем вчера, или обойдитесь без кетчупа за обедом. Делайте всякие мелочи, которые можно менять каждый день, и не пытайтесь сразу завязать со всем, потому что в этом случае у вас будут проблемы Стефани Энгблом

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.