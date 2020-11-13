В WADA допинговый кризис в России посчитали «величайшим скандалом в истории»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал допинговый кризис в России. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что это был величайший скандал в истории спорта. Я сделаю все для борьбы с допингом, защиты интересов чистых спортсменов и усиления антидопинговой работы», — заявил Банька. Он добавил, что решение WADA по России, принятое в 2019 году, было верным.

27 марта сообщалось, что Россия заплатила WADA миллион долларов. Это было сделано в рамках ежегодного взноса. При этом в 2019 году взнос России составил 946 747 долларов, в 2018-м — 881 132.

9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дальнейшие разбирательства пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он должен вынести вердикт относительно судьбы российских спортсменов до конца 2020 года. Если суд встанет на сторону WADA, атлеты временно лишатся права выступать на международных соревнованиях под флагом страны.