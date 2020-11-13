Итальянского миллионера арестовали за изнасилование на нарко-вечеринке

Итальянского миллионера Альберто Дженовезе арестовали после заявления 18-летней девушки о том, что на вечеринке он накачал ее наркотиками, связал и изнасиловал. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, во время мероприятия в пентхаусе 43-летнего мужчины в Милане гостям поднесли кокаин. На суде следователь Томмазо Перна подчеркнул, во время изнасилования девушка была без сознания, а миллионер издевался над ней. При этом у двери в комнату стоял вышибала, который не дал войти другу жертвы.

Об изнасиловании со стороны миллионера заявляла и еще одна девушка. Она сообщала, что также была без сознания после нарко-вечеринки, а с утра проснулась с болями по всему телу.

Сам Дженовезе заявил, что от опьянения он потерял контроль. «Мое восприятие того вечера с девушкой состояло в том, что мы были влюблены и провели прекрасный вечер вместе», — сказал он. По версии следствия, миллионер напротив контролировал ситуацию, и каждый раз, когда замечал, что девушка просыпается, вводил ей новую дозу наркотиков.

Ранее сообщалось, что московская школьница отравилась кокаином. По ее словам, это произошло случайно: она якобы нашла на улице пакет с порошком и из интереса открыла его. Бабушка школьницы называет ту «хорошей девочкой».