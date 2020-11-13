Репортаж о пожилой паре из дома престарелых довел зрителей до слез

Зрители британского утреннего шоу Good Morning Britain рассказали, что репортаж о пожилой паре довел их до слез. Об этом пишет The Mirror.

Ведущие передачи Сюзанна Рид (Susanna Reid) и Бен Шепард (Ben Shephard) показали видео, в котором 91-летняя британка по имени Бетти сообщила своему 96-летнему мужу Кеннету, что собирается переехать к нему в дом престарелых. До этого пара долгое время находилась в разлуке.

«Они жили отдельно в течение нескольких месяцев. Кеннет не знал, когда он снова увидит Бетти из-за COVID-19. В результате Бетти приняла решение переехать в дом престарелых к своему мужу, чтобы они могли вместе изолироваться», — отметил телеведущий.

Женщина сказала пожилому возлюбленному, страдающему слабоумием, о своем решении во время романтического ужина, который она устроила в его палате. После этого Бетти и Кеннет обнялись, а затем оба начали плакать. Мужчина заявил, что ему стало намного лучше, ведь он наконец встретился с супругой.

Пользователи соцсетей, увидевшие репортаж, не смогли сдержать слез. Один иронично поблагодарил авторов Good Morning Britain за то, что те заставили его плакать с утра. Другие тоже оценили «прекрасную историю любви» Бетти и Кеннета.