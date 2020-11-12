Популярный ведущий решил уйти из шоу после 10 лет работы

Популярный британский ведущий Грэм Нортон (Graham Norton) решил уйти из шоу на одной из радиостанций «Би-би-си» до конца 2020 года. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам ведущего, последний выпуск проекта, над которым он работал 10 лет, выйдет 19 декабря. В телерадиокомпании подчеркнули, что Нортон покидает не «Би-би-си», а только BBC Radio 2.

Он также остается комментатором музыкального конкурса «Евровидение». Ведущий рассказал, что «сожалеет о необходимости уйти» из шоу. Глава Radio 2 Хелен Томас (Helen Thomas) подчеркнула, что за это время Грэм сделал шоу собственным проектом. Нортон начал вести передачу в 2010 году.

В сентябре британская радиоведущая Фрэнсис Финн, которая проработала в компании «Би-би-си» более 23 лет, сообщила о решении стать священницей. 48-летняя британка отметила, что для многих ее поступок может показаться сюрреалистичным, однако Финн видит ситуацию иначе. Радиоведущая пообещала продолжать вести утреннее шоу на «Би-би-си» и имея религиозный сан.