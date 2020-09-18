Пранкеры рассмешили журналиста и испортили ему важный репортаж

@joetidy / Twitter

Журналист «Би-би-си» Джо Тиди (Joe Tidy) посмеялся над пранкерами, которые незаметно испортили его репортаж из Германии. Сотрудник издания похвалил молодых людей на своей странице в Twitter, где и опубликовал неудачный дубль.

Тиди записывал важный репортаж на одной из франкфуртских улиц. В это время за его спиной оказались два молодых пранкера: они намеренно шли задом наперед. Из-за этого у зрителей могло создаться впечатление, что запись включена с перемоткой в обратном направлении, или что шутники практиковали лунную походку, как у певца Майкла Джексона.

Судя по всему, отрезок так и не попал в эфир, потому что журналист написал, что пранкеры «украдкой испортили» его лучшую работу в кадре. «Честно говоря, я даже не злюсь на них, меня это вдохновило. Я даже не заметил этого до монтажа», — отметил Тиди.

Чтобы усилить юмористический эффект, следом репортер опубликовал тот же ролик, наложив на него песню Майкла Джексона Billie Jean. Под эту композицию певец исполнял свои знаменитые танцевальные движения.