Выжившая школьница рассказала о напитке на смертельной вечеринке в Екатеринбурге

16-летняя Мария, выжившая на смертельной вечеринке в Екатеринбурге, вспомнила, что компания пила в вечер, который закончился расстрелом четырех человек и суицидом стрелка. Девушка появилась в эфире программы «На самом деле», запись которой доступна на YouTube-канале.

По ее словам, в тот день она с подругами собиралась погулять, но потом школьницы увидели в группе «Вписки Екатеринбурга» запись и решили откликнуться. Трое мужчин забрали девушек на машине от торгового центра. По пути на квартиру компания заехала в магазин и купила пятилитровую бутылку воды. Алкоголя, уверяет Мария, на вечеринке не было.

«Мы попросили принести нам воды, нам принесли стакан. Мы втроем по очереди пили воду из одного стакана», — вспоминает школьница в эфире программы. Девушка не исключила, что в воду им могли что-то подмешать, однако слабости или сонливости после напитка она не почувствовала.

О смертельной вечеринке стало известно 7 ноября. Молодой человек застрелил трех мужчин и одну девушку из карабина «Сайга», после чего покончил с собой. Двум школьницам вечеринки удалось выжить, одна из них находится в реанимации с ранением.