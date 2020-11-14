Невролог перечислил неспособные закодироваться от алкоголизма группы людей

Врач невролог высшей категории Евгений Мосин перечислил неспособные закодироваться от алкоголизма группы людей. Он рассказал «Комсомольской правде» о том, каких зависимых невозможно закодировать.

Невролог объяснил, что прежде всего в эту категорию входят люди с серьезными психическими расстройствами. Также метод кодирования не подходит тем, кто хочет избавиться от зависимости самостоятельно.

«Те, кто не готов к кодирующей терапии, могут прийти просто поговорить, чтобы решить кодироваться или лечиться позже. Это происходит по многим причинам, но главная — безуспешные попытки избавиться от этой зависимости самому и осознание того, что кодовая терапия может помочь», — рассказал Мосин.

Ранее в ноябре сообщалось, что в России на фоне пандемии коронавируса вырос уровень потребления алкоголя. Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко. По ее словам, пандемия коронавируса сказалась и на уровне наркопотребления.