Индия пообещала сделать вакцину против COVID-19 доступной для всего мира

Владеющая развитой фармацевтической промышленностью Индия готова помочь с производством и распространением вакцины против коронавирусной инфекции. С таким заявлением в ходе пленарного заседания 15-го Восточноазиатского саммита выступил министр иностранных дел страны Субраманиям Джайшанкар. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Индии.

Участники саммита уделили внимание проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе укреплению региональной безопасности, обеспечению устойчивого экономического роста, а также борьбе с COVID-19. Обсуждая ситуацию с коронавирусом, глава ведомства напомнил об обещании премьер-министра страны Нарендры Моди, заявившего, что его страна поможет мировому сообществу.

Соответствующее заявление Моди сделал в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. «Производство и поставка вакцин в Индии будут использованы для помощи всему человечеству в борьбе с этим кризисом», — приводит его слова Aljazeera. Он также пообещал, что Нью-Дели поможет другим странам улучшить систему хранения и транспортировки лекарств, а также окажет поддержку в расширении складских мощностей для доставки вакцин.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса. По словам главы государства, «десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов».