Раскрыт секрет интимной стрижки Мэрилин Монро

Голливудская актриса Мэрилин Монро высветлила волосы на лобке ради того, чтобы выйти на публику в обтягивающем платье без нижнего белья. Секрет интимной стрижки артистки раскрыл ее парикмахер Кеннет Баттелл в посмертно изданной биографии под названием Kenneth. Shear Elegance («Элегантность ножниц», созвучно с «Сама элегантность»), пишет Daily Mail.

По словам Баттелла, именно он надоумил Монро на этот ход перед ее появлением на премьере фильма «В джазе только девушки». Некий продюсер пролил на платье актрисы шампанское, из-за чего ее тело стало видно через мокрый шелк. Парикмахер предложил ей надеть нижнее белье, чтобы публика не увидела лобковые волосы актрисы, однако та отказалась, после чего он предложил выбелить их. «В итоге, когда на нее светили софиты, ничего не проявилось», — приводятся слова Баттелла в книге.

Парикмахер скончался в 2013 году в возрасте 86 лет. Автором его биографии выступил писатель Джузеппе Лонго.

В ноябре 2019 года стало известно, что Монро исполняла песню Happy Birthday для Джона Кеннеди в 1962 году, будучи в узком полупрозрачном платье без белья.