Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе. Среди них оказался снимок, на котором актриса позирует полуобнаженной. Об этом сообщает New York Post.

Большинство представленных на аукционе фотографий были сделаны венгерским фотографом Андре де Динесом (André de Dienes) начиная с 1945 года. Он известен своей работой с американским секс-символом. Аукцион, который проходит онлайн, продлится до 28 мая.

Нейт Сандерс (Nate Sanders), хозяин аукционного дома, сказал, что оригинальные фотографии актрисы являются редкостью. «Они представляют собой великолепные изображения Монро — зарождающейся звезды, и высоко ценятся коллекционерами», — заявил он.

Торги стартуют с 1000 долларов (около 71 тысяч рублей) за снимок, не считая одной особенной фотографии. На ней Монро позирует полуобнаженной, снимок собственноручно подписан основателем журнала Playboy Хью Хефнером. Желающие стать обладателями фотографии, сделанной Эрлом Мораном (Earl Moran), должны заплатить за нее 4000 долларов (почти 284 тысяч рублей).

Несмотря на то что фотография была сделана в 1946 году, журнал Playboy опубликовал ее только в 1987-м — в ознаменование 25-й годовщины смерти американской актрисы. Мэрилин Монро украсила обложку журнала в 1953 году, однако Хефнер никогда лично с ней не встречался. В 1992-м он заплатил 75 тысяч долларов (около 5 326 000 рублей), чтобы быть похороненным возле ее склепа на Вествудском кладбище.

Ранее в книге Life isn't everything: Mike Nichols, as remembered by 150 of his closest friends («Жизнь — это еще не все: Майк Николс в воспоминаниях 150 его ближайших друзей») вспомнили о легендарном выступлении актрисы, которая исполняла песню Happy Birthday для Джона Кеннеди в 1962 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!