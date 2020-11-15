В России в 15 раз вырос спрос на лекарства

Спрос на лекарства в России вырос за последние несколько месяцев в 15 раз, рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

За какой точно срок отмечен такой рост, чиновник не уточнил. «Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сказал Мантуров.

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По его словам, ситуация в аптеках в настоящее время налаживается за счет усилий производителей, вынужденно нарастивших объемы выпуска.

В октябре стало известно о дефиците на некоторые виды лекарств, в основном антибиотиков и противовирусных препаратов, в некоторых регионах. Специалисты связывали ситуацию с необходимостью маркировать лекарства, однако впоследствии выяснилось, что главная причина заключается в ажиотажном спросе.

В начале ноября по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина в России был создан федеральный центр по обеспечению граждан лекарствами. Минпромторгу в свою очередь было поручено контролировать положение дел в регионах.