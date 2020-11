Эксперты признали цифровые сервисы Сбербанка лучшими в мире

Эксперты международного журнала Global Finance отметили качество сервисов Сбербанка, признав его лучшим цифровым банком в мире сразу по трем категориям. Об этом сообщается на сайте Сбера.

Кредитное учреждение победило в номинациях «Лучший интегрированный официальный сайт банка» (Best Integrated Corporate Banking Site), «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best InformationSecurity and Fraud Management) и «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment).

В феврале 2020 года корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка победил в двух номинациях премии Global Finance Awards: «Лучший банк на рынке слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе» (Best M&A Bank) и «Лучший инвестиционный банк в России» (Best Investment Bank). В пресс-службе кредитной организации отметили, что победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.

Global Finance — специализированное международное издание. Работающие в нем журналисты вместе с экспертами оценивают деятельность финансовых институтов по всему миру, и отмечают лучшие из них — и по совокупности предоставляемых услуг, и по отдельным показателям.