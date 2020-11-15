Назван главный цвет 2021 года

Главным цветом 2021 года назвали Y354 Кумулус — спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Tikkurila, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Название цвета переводится как «кучевые облака», говорится в материале. Как кучевые облака в природе указывают на теплую ясную погоду, так и цвет Y354 Кумулус наполняет энергией и придает сил для новых свершений. В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.

«Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках», — говорится в обращении компании. Подобный проект по определению цветовых трендов она ведет с 2016 года.

Голландский лакокрасочный бренд Dulux в качестве цвета грядущего года выбрал землисто-бежевый оттенок Brave Ground («плодородная почва»). Как заявили в компании, цвет даст людям возможность создавать пространства, где они смогут расслабиться и перезарядиться, что особенно актуально во время пандемии коронавируса.

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