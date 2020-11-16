Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике после длительного отсутствия. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Глава КНДР провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. На встрече Ким Чен Ын призвал усилить «противоэпидемическую работу» и отметил необходимость сохранения повышенной боевой готовности страны. Отмечается, что северокорейский лидер посетил публичное мероприятие впервые за 25 дней.

Ранее сообщалось, что Северная Корея приняла крайние меры ради борьбы с коронавирусом. Разведка Южной Кореи утверждает, что ее соседи заминировали границу с Китаем. При этом подчеркивается, что у Пхеньяна нет технических или физических средств для борьбы с распространением COVID-19, что может привести к катастрофическим последствиям.