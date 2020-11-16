Нападение агрессивной львицы на россиянина в Абхазии попало на видео

На российского туриста во время отдыха в Абхазии напала львица. Произошедшее попало на видео. На размещенный на платформе «Яндекс. Эфир» ролик обратил внимание Telegram-канал «Сочи сейчас».

На кадрах видно, как хищница встает на задние лапы, агрессивно себя ведет и хватает мужчину зубами за куртку.

«Она просто с Вами играет, ничего страшного», — объясняет владелец животного и оттаскивает его от пострадавшего. В результате зверь продырявил туристу одежду.

Как уточняет канал, инцидент произошел у подвесного моста через реку Бзыбь, где отдыхающим предлагается сделать со львицей по кличке Мила совместный снимок. Согласно сведениям местных жителей, хищницу приютили еще маленькой, однако в настоящее время она становится все более опасной для людей.