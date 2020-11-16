Российская компания добилась компенсации от США

Российский Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) заключил мировое соглашение с Минторгом США и добился компенсации. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В феврале этого года компании американского дивизиона НЛМК подали иск в суд по международной торговле США, требуя отменить пошлины на ввоз слябов (стальных заготовок) в страну. В мировом соглашении американские власти не признали неправомерность действий, но согласились возместить НЛМК значительную часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов.

Пошлины на металлургическую продукцию из Китая, России и Японии были введены в 2018 году. Для стали ставка равняется 25 процентам, для алюминия — 10 процентам. Для горячебрикетированного железа и чугуна сделаны исключения, однако они не коснулись полуфабрикатов, в том числе слябов, которые производит НЛМК.

Компания утверждала, что тарифы негативно скажутся на американских заводах, где придется сократить производство и персонал. У НЛМК три предприятия в США (в штатах Индиана и Пенсильвания). Компания вложила в эти активы более 800 миллионов долларов.