Канадец создал шлем для защиты от коронавируса

Канадский изобретатель Езин Аль-Кайси создал шлем для защиты от коронавируса. Он полностью закрывает голову и грудь, а также имеет забрало. В таком виде канадец ездит на метро в Торонто, передает «Би-би-си».

Сзади устройства находится вентилятор с питанием от батареек и фильтром респиратора, который очищает воздух, поступающий извне. 32-летний мужчина отметил, что многие смотрят на его устройство с любопытством и спрашивают, где изобретатель достал такой шлем.

Свое устройство Аль-Кайси назвал BioVYZR. По словам изобретателя, батарея шлема может выдержать до 12 часов без подзарядки. Он также сообщил, что в настоящее время порядка 10 тысяч человек подали заявку на приобретение подобного девайса.

Шлем доступен на сайте его онлайн-магазина VZYR Technologies за 379 долларов (29 тысяч рублей).

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано заявил, что у пациентов, которые в момент заражения COVID-19 были в маске, переносят инфекцию легче. По его словам, ношение масок может уберечь от тяжелой формы заболевания.