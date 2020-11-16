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Вулкан в Италии активизировался и засыпал города пеплом

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Действующий вулкан Стромболи, расположенный на принадлежащем Италии острове неподалеку от Сицилии, активизировался и выбросил столб пепла, который засыпал близлежащие города. Об этом со ссылкой на наблюдавших выброс ученых сообщило издание Il Mattino.

По данным источников газеты, причиной появления столба пепла стал взрыв внутри одного из кратеров. Пятью днями ранее такое явление уже тревожило местных жителей: взрыв был такой силы, что ощущался и на соседних островах. В прошлом году подобные инциденты повторялись неоднократно, однако, как правило, не наносили никакого ущерба, лишь в одном случае выброс привел к гибели 35-летнего туриста.

В начале года на видео попало редкое явление: гроза, разразившаяся во время сильного извержения вулкана Таал на Филиппинах.

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