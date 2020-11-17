На российского ученого завели дело после создания подводного аппарата

Во Владивостоке против членкора Российской академии наук (РАН) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

По версии следствия, ученый, возглавляющий институт проблем морских технологий, в 2016-2018 годах заключил контракт с иностранной компанией на изготовление автономного подводного аппарата на сумму более 17,5 миллиона рублей, хотя знал, что ни материального обеспечения, ни штата сотрудников для его производства нет.

Как отметили в СКР, обвиняемый заключил договор субподрядных работ на шесть миллионов рублей, а затем увеличил его стоимость еще на 10 миллионов рублей, а также заключил несколько договоров подряда с сотрудниками института. Из-за действия ученого, по данным следователей, в распоряжение института не поступило более 7,5 миллиона рублей.

Директора института арестовали. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным РИА Новости, речь идет члене-корреспонденте РАН Александре Щербатюке.