Овчарка выкормила двух брошенных матерью львят

Во Владивостоке немецкая овчарка выкормила двух львят, брошенных матерью. Об этом сообщает парк «Белый лев» на своей странице в Instagram.

Львятам исполнилось уже два месяца, они здоровы и хорошо себя чувствуют. В парке очень рады, что их удалось спасти после того, как их оставила и несколько дней не кормила мать. «Это абсолютно уникально, что новая мама-овчарка Сандра приняла детенышей», — говорится в сообщении.

О том, что львица Сирона родила в парке самца и самку, после чего отказалась от детенышей, сообщалось в сентябре. Восьмилетняя овчарка Сандра, у которой есть свой щенок, приняла двух львят Сандру и Вектора.