Американских бойскаутов поймали на десятках тысяч случаев секс-преступлений

Членов организации американских бойскаутов (BSA) поймали на десятках тысяч преступлений сексуального характера. Об этом говорится в деле о банкротстве организации после педофильского скандала, сообщают источники издания Axios.

Следствию известно о примерно 90 тысячах сообщений о случаях подобного рода. При этом, отмечают источники, учтены еще не все заявки от пострадавших — по оценкам юристов, их насчитывается около 100 тысяч.

«Большинство пострадавших пережило приставания со стороны тех людей, о преступлениях которых BSA никогда не сообщала, это показывает, что проблема вплетена в саму ткань скаутской организации в течение многих десятилетий», — приводит Axios слова юриста Пола Моунса, почти 20 лет разбирающего связанные со скаутами дела.

По его словам, растление малолетних, принуждение к сексуальной связи разного характера и просмотру порнографии и другие подобные явления — норма для BSA. Эта проблема, по его словам, актуальнее для скаутов, чем для католической церкви. При этом, отмечает он, ни один член Конгресса за все это время не занялся этой проблемой и не инициировал полноценного расследования.

Документы дела показывают, что BSA сообщала в полицию не обо всех случаях сексуального насилия. В феврале текущего года, когда педофильский скандал стал широко освещаться в прессе, организация объявила о банкротстве и создании фонда для компенсаций пострадавшим.

BSA существует с 1910 года и объединяет более 2 миллионов скаутов и примерно 960 тысяч взрослых волонтеров.