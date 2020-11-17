Путин раскрыл будущее статуса Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы СМИ по ситуации в регионе, передает ТАСС.

Российский лидер раскрыл, что сейчас окончательный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. «Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день», — сказал Путин. Он добавил, что этот вопрос предстоит решить в будущем с будущими участниками этого процесса.

Президент отметил, что соглашение по Нагорному Карабаху дает возможность нормализации ситуации в перспективе. Он также обратил внимание, что в регионе не только прекратились боевые действия, но и достигнута договоренность о разблокировании всех транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей.

По мнению Путина, прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе стало главным результатом договоренностей, достигнутых 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.

Ранее Путин заявил, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла участвовать в урегулировании войны в Нагорном Карабахе, поскольку он не является территорией Армении. По его словам, по международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, но «на Армению никто не покушался».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Военные столкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября спустя 26 лет после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении боев.