Продажу доли в «Восток Ойл» эксперты сочли катализатором роста акций «Роснефти»

Продажа доли в проекте «Восток Ойл» позитивно отразится на акциях «Роснефти». К таким выводам пришли аналитики инвестиционной компании «Атон».

«Продажу первой доли в проекте "Восток Ойл" международному инвестору мы рассматриваем как положительный катализатор для акций. Мы ожидаем, что рынок постепенно будет включать NPV проекта "Восток Ойл" в оценку "Роснефти", что, на наш взгляд, станет одним из главных факторов инвестиционного кейса компании по мере появления новостей и деталей о проекте, а также привлечения новых партнеров», — отметили в компании.

Основываясь на предварительных оценках NPV проекта (исходя из долгосрочной цены нефти марки Brent 55 долларов за баррель), аналитики предположили, что 10-процентную долю можно оценить в пределах 7-8 миллиардов долларов. «"Роснефть" остается одним из наших фаворитов в плане долгосрочных инвестиций на российском нефтяном рынке», — резюмировали в «Атоне».

Ранее стало известно, что на заседании совета директоров НК была одобрена сделка по продаже компании Trafigura PTE LTD 10-процентной доли уставного капитала компании «Восток Ойл», которая входит в «Роснефть». «Роснефть» приступила к реализации проекта «Восток Ойл», не имеющего аналогов в мире по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера. Подтвержденная ресурсная база проекта по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн (44 миллиарда баррелей).

Проект включает в себя Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых — Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок («Роснефть»), Пайяхскую группу месторождений («Нефтегазхолдинг) и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Нефть «Восток-Ойла» обладает премиальными характеристиками, превосходящими ближневосточные показатели и эталонный Brent.