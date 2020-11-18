Жениха арестовали перед вылетом в свадебное путешествие из-за одной вещи в сумке

Полиция арестовала гражданина США перед вылетом в свадебное путешествие из-за вещи, обнаруженной в его дорожной сумке. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Управление транспортной безопасности (TSA).

Инцидент произошел в международном аэропорту Ричмонда в штате Вирджиния в субботу, 14 ноября. По информации телеканала, мужчина собирался в свадебное путешествие с женой на Гавайи. Однако в процессе предполетного досмотра сотрудники безопасности обнаружили в чемодане пассажира заряженный пистолет, о перевозке которого путешественник не заявил.

Работники авиагавани сообщили о произошедшем в полицию, правоохранительные органы произвели арест нарушителя. По словам задержанного, он забыл о заряженном оружии в багаже.

Предполагается, что туристу может грозить штраф в размере от 4 до 13 тысяч долларов. О том, сможет ли он возобновить свадебное путешествие, не сообщается.

В октябре прошлого года сообщалось, что возвращавшиеся с празднования Рош ха-Шана на Украине ортодоксальные евреи устроили дебош в аэропорту Кишинева. В ходе завязавшейся потасовки дебоширы неоднократно называли сотрудников службы безопасности аэропорта нацистами. В результате трое граждан Израиля были арестованы.